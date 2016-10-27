Камера ОБСЄ у Широкиному за день зафіксувала більше 200 вибухів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Камера ОБСЄ в у ніч на 26 жовтня зафіксувала більше 200 вибухів. Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 26 жовтня, передає УНН.
"Ввечері 25 жовтня камери СММ ОБСЄ в Широкиному зафільмували перестрілку, яка розпочалась із 82 вибухів..., після чого були запущені п'ять реактивних снарядів..., а також 124 вибухи..., два невизначені вибухи на невизначеній відстані..., і чотири сплески від прямого трасуючого снаряду...", - зазначається в звіті.
Як повідомляв УНН, представники СММ ОБСЄ зафіксували 26 жовтня збільшення порушень режиму тиші на Донеччині до 280 випадків, в основному порушення фіксувались в районі Авдіївки-Ясинуватої та Світлодарська.