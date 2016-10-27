Камера ОБСЕ в Широкино за день зафиксировала более 200 взрывов

"Вечером 25 октября камеры СММ ОБСЕ в Широкино сняли перестрелку, которая началась с 82 взрывов..., после чего были запущены пять реактивных снарядов..., а также 124 взрыва..., два неопределенных взрыва на неопределенном расстоянии..., и четыре всплеска от прямого трассирующего снаряда...", - отмечается в отчете.

Как сообщал УНН, представители СММ ОБСЕ зафиксировали 26 октября увеличение нарушений режима тишины в Донецкой области до 280 случаев, в основном нарушения фиксировались в районе Авдеевки-Ясиноватой и Светлодарска.