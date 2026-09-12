"КамАЗ" загруз в боргах: збитки за пів року сягнули $253 млн

Чистий збиток російської автомобільної групи "КамАЗ" за перше півріччя 2026 року сягнув 253 млн доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. Із другої половини 2024 року сукупні збитки компанії становлять близько 786 млн доларів, свідчать наведені фінансові показники.

Деталі

Виручка "КамАЗу" від продажу вантажівок і складальних комплектів за перше півріччя скоротилася майже на 7% та становила близько 1,05 млрд доларів. Водночас витрати компанії зростали швидше за доходи.

Однією з ключових проблем для підприємства залишається високе боргове навантаження. За шість місяців "КамАЗ" сплатив близько 215 млн доларів відсотків за кредитами. Ця сума перевищила валовий прибуток групи за відповідний період. Загальний борг компанії перевищив 3,3 млрд доларів.

При цьому найшвидше зростає частина зобов'язань, яку необхідно погашати найближчим часом. Поточні зобов'язання "КамАЗу" становлять близько 5,05 млрд доларів, тоді як активи, доступні для їх покриття протягом року, оцінюються у 4,58 млрд доларів.

Крім того, компанія порушила умови кредитних угод на суму близько 1,21 млрд доларів. Через це приблизно 686 млн доларів зобов'язань було переведено до категорії короткострокових боргів.

Для запобігання негайному дефолту банки погодилися перенести виплати за кредитами приблизно на 1,6 млрд доларів на 2028–2031 роки. Таким чином, боргове навантаження підприємства не зменшується, а строки погашення частини зобов'язань переносяться на майбутні роки.

Контекст

Фінансовий стан "КамАЗу" значною мірою залежить від державних та оборонних замовлень. Різниця між заявленими компанією обсягами продажів та кількістю вантажівок, зареєстрованих на цивільному ринку, може свідчити про значну частку поставок державним структурам. Проблеми автогрупи потенційно можуть впливати й на пов'язаних із нею постачальників комплектувальних, металургійні підприємства, перевізників та сервісні компанії.

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