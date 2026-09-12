"КамАЗ" погряз в долгах: убытки за полгода достигли $253 млн

Чистый убыток российской автомобильной группы «КамАЗ» за первое полугодие 2026 года достиг 253 млн долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины. Со второй половины 2024 года совокупные убытки компании составляют около 786 млн долларов, свидетельствуют приведённые финансовые показатели.

Подробности

Выручка «КамАЗа» от продажи грузовиков и сборочных комплектов за первое полугодие сократилась почти на 7% и составила около 1,05 млрд долларов. При этом расходы компании росли быстрее доходов.

Одной из ключевых проблем для предприятия остаётся высокая долговая нагрузка. За шесть месяцев «КамАЗ» выплатил около 215 млн долларов процентов по кредитам. Эта сумма превысила валовую прибыль группы за соответствующий период. Общий долг компании превысил 3,3 млрд долларов.

При этом быстрее всего растёт часть обязательств, которую необходимо погасить в ближайшее время. Текущие обязательства «КамАЗа» составляют около 5,05 млрд долларов, тогда как активы, доступные для их покрытия в течение года, оцениваются в 4,58 млрд долларов.

Кроме того, компания нарушила условия кредитных соглашений на сумму около 1,21 млрд долларов. Из-за этого примерно 686 млн долларов обязательств были переведены в категорию краткосрочных долгов.

Для предотвращения немедленного дефолта банки согласились перенести выплаты по кредитам примерно на 1,6 млрд долларов на 2028–2031 годы. Таким образом, долговая нагрузка предприятия не уменьшается, а сроки погашения части обязательств переносятся на будущие годы.

Контекст

Финансовое состояние «КамАЗа» в значительной степени зависит от государственных и оборонных заказов. Разница между заявленными компанией объёмами продаж и количеством грузовиков, зарегистрированных на гражданском рынке, может свидетельствовать о значительной доле поставок государственным структурам. Проблемы автогруппы потенциально могут влиять и на связанных с ней поставщиков комплектующих, металлургические предприятия, перевозчиков и сервисные компании.

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