Kalush Orchestra скасували виступ на фестивалі у Чорногорії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. 8 серпня гурт Kalush Orchestra записав звернення із проханням до фестивалю Sea Dance у Чорногорії аби вони скасувати виступ російської діджейки. Організатори відмовилися, тож музиканти повідомили у своєму Instagram, що вирішили не брати участь у події. Про це повідомляє УНН.
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"Ми не будемо виступати з пропутінською російською артисткою на одній сцені. На звернення гурту організатори відмовилися скасовувати виступ Ніни Кравіц. Тому, як і обіцяємо, скасовуємо свій виступ там", – прокоментував рішення гурту фронтмен Олег Псюк.
Також музикант додав, що "бажання виступати на одній сцені" з Ніною Кравіц у гурту немає, тому гурт закликає не купувати квитки на фестиваль у Чорногорії усім, хто хотів потрапити саме на виступ Kalush Orchestra.
Нагадаємо
Трек Stephania гурту Kalush Orchestra побив рекорд і став найпрослуховуванішим треком у Spotify в східноєвропейських та центральноазійських країнах.