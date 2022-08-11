Kalush Orchestra упразднили выступление на фестивале в Черногории

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"Мы не будем выступать с пропутинской русской артисткой на одной сцене. На обращение группы организаторы отказались отменять выступление Нины Кравиц. Поэтому, как и обещаем, отменяем свое выступление там", – прокомментировал решение группы фронтмен Олег Псюк.

Также музыкант добавил, что "желания выступать на одной сцене" с Ниной Кравиц у группы нет, поэтому группа призывает не покупать билеты на фестиваль в Черногории всем, кто хотел попасть именно на выступление Kalush Orchestra.

Напомним

Трек Stephania группы Kalush Orchestra побил рекорд и стал самым прослушиваемым треком у Spotify в восточноевропейских и центральноазиатских странах.