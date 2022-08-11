Kalush Orchestra упразднили выступление на фестивале в Черногории
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. 8 августа группа Kalush Orchestra записала обращение с просьбой к фестивалю Sea Dance в Черногории, чтобы они отменили выступление российской диджейки. Организаторы отказались, поэтому музыканты сообщили в своем Instagram, что решили не участвовать в событии. Об этом сообщает УНН.
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"Мы не будем выступать с пропутинской русской артисткой на одной сцене. На обращение группы организаторы отказались отменять выступление Нины Кравиц. Поэтому, как и обещаем, отменяем свое выступление там", – прокомментировал решение группы фронтмен Олег Псюк.
Также музыкант добавил, что "желания выступать на одной сцене" с Ниной Кравиц у группы нет, поэтому группа призывает не покупать билеты на фестиваль в Черногории всем, кто хотел попасть именно на выступление Kalush Orchestra.
Напомним
Трек Stephania группы Kalush Orchestra побил рекорд и стал самым прослушиваемым треком у Spotify в восточноевропейских и центральноазиатских странах.