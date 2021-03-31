Кадрові рішення: уряд погодив призначення двох заступників голів ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. На засіданні у середу Кабінет міністрів України ухвалив низку кадрових рішень, зокрема погодили призначення Олександра Кулепіна на посаду заступника голови Львівської ОДА. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень", - написав Мокан.
Деталі
Зі слів нардепа, сьогодні урядовці проголосували за:
-
- погодження призначення Кулепіна Олександра Сергійовича - заступником голови Львівської ОДА.
-
- погодження призначення Панченка Ігоря Ігоровича - заступником голови Полтавської ОДА.
-
Додамо, у декларації Олександра Сергійовича Кулепіна вказано кілька квартир - у Києві та Львові, одна з яких - місце проживання (100,9 кв. м), інша - місце реєстрації, ще одна у його власності, і ще одна - у власності дружини. Також у декларації вказано автомобіль - Hyundai Sonata 2015 року випуску, криптовалюту у кількості 1494. Заробітна плата за основним місцем роботи - 831 899 грн (ТОВ "Комюто Україна") та 75 505 грн (Виконком Львівської міськради), має кілька рахунків у банках.
У декларації Ігоря Ігоревича Панченка - житловий будинок з вбудованим магазином та господарським приміщенням на 474 кв. м у Кременчузі на Полтавщині, квартира у Полтаві, два авто Nissan X-Trail - 2011 і 2013 років випуску. Також вказано заробітна плата отримана за основним місцем роботи - 50 161 грн (Департамент реєстрації Харківської міської ради) і 439 855 грн (Департамент цифрової трансформації Харківської міської ради), гроші готівкою - 3000 дол. США.
Доповнення
Уряд вже кілька засіданнь погоджує призначення в ОДА. Так, 17 березня, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, зокрема, погодивши призначення шести заступників голів у кількох облдержадміністраціях, а також звільнивши низку чиновників з центральних органів влади, зокрема, у зв'язку з ліквідацією кількох установ зі сфери містобудування. Водночас у міністра інфраструктури Владислава Криклія з'явився новий заступник.