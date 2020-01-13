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Кадрові питання щодо керівників комітетів Ради розглянуть найближчим часом - Разумков

Кадрові питання щодо керівників комітетів Ради розглянуть найближчим часом - Разумков

Київ • УНН

 • 6895 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Питання щодо зміни керівництва у деяких комітетах Верховної Ради будуть розглянути найближчим часом. Про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков на брифінгу після засідання погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Так, на питання про те, чи будуть поточного тижня розглядатись кадрові питання, зокрема, про складення депутатських повноважень Іриною Венедіктовою та призначення замість неї голови комітету з питань правової політики, Разумков відповів : “щодо Венедіктової — буде розглядатись це питання”.

“Залишилось питання за комітетом з питань регламенту. Я думаю, що, так як було зазначено сьогодні головою комітету Кальченко Сергієм, це питання буде розглядатись завтра о 14:00. Після цього ми вже зможемо винести цю постанову про складання Венедіктовою повноважень в зал. Так само я думаю питання, пов’язані зі зміною керівництва в комітеті правової політики, теж можуть з’явитись найближчим часом. Я думаю, через деякий час виникне питання щодо зміни керівництва інших комітетів. Коли саме це відбудеться, мені зараз важко сказати”, — сказав спікер парламенту.

Нагадаємо, 27 грудня Президент України Володимир Зеленський указом звільнив Романа Трубу з посади директора Державного бюро розслідувань і призначив Ірину Венедіктову тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР.

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