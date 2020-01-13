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Кадровые вопросы касательно руководителей комитетов Рады рассмотрят в ближайшее время - Разумков

Кадровые вопросы касательно руководителей комитетов Рады рассмотрят в ближайшее время - Разумков

Киев  •  УНН

 • 6893 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Вопрос о смене руководства в некоторых комитетах Верховной Рады будут рассмотрены в ближайшее время. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге после заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.

Так, на вопрос о том, будут ли текущей недели рассматриваться кадровые вопросы, в частности, о сложении депутатских полномочий Ириной Венедиктовой и назначения вместо нее председателя комитета по вопросам правовой политики, Разумков ответил: “касательно Венедиктовой — будет рассматриваться этот вопрос”.

“Остался вопрос по комитетом по вопросам регламента. Я думаю, что, так как было сегодня председателем комитета Кальченко Сергеем, этот вопрос будет рассматриваться завтра в 14:00. После этого мы уже сможем вынести это постановление о сложении Венедиктовой полномочий в зал. Так же я думаю вопросы, связанные со сменой руководства в комитете правовой политики, тоже могут появиться в ближайшее время. Я думаю, через некоторое время возникнет вопрос о смене руководства других комитетов. Когда именно это произойдет, мне сейчас трудно сказать”, — сказал спикер парламента.

Напомним, 27 декабря Президент Украины Владимир Зеленский указом освободил Романа Трубу с должности директора Государственного бюро расследований и назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора ГБР.

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