Кабмін затвердив генерала СБУ Куця головою Донецької ОДА - Жебрівський

"Насправді, тут секрета уже немає. Сьогодні (20 червня - ред.) Кабінет міністрів затвердив генерала СБУ Олександра Куця на цю посаду (голови Донецької ОДА - ред.). Я думаю, що найближчим часом Президент розгляне і видасть указ, і тоді буде представляти на Донеччині", - сказав він.

Нагадаємо, 14 червня Президент звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ОДА. Згодом Президент призначив Жебрівського аудитором НАБУ.