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Кабмін затвердив генерала СБУ Куця головою Донецької ОДА - Жебрівський

Кабмін затвердив генерала СБУ Куця головою Донецької ОДА - Жебрівський

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації - генерала Служби безпеки України Олександра Куця. Про це заявив колишній голова Донецької ВЦА, призначений аудитором НАБУ Павло Жебрівський в ефірі 5 каналу, передає УНН.

"Насправді, тут секрета уже немає. Сьогодні (20 червня - ред.) Кабінет міністрів затвердив генерала СБУ Олександра Куця на цю посаду (голови Донецької ОДА - ред.). Я думаю, що найближчим часом Президент розгляне і видасть указ, і тоді буде представляти на Донеччині", - сказав він.

Нагадаємо, 14 червня Президент звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ОДА. Згодом Президент призначив Жебрівського аудитором НАБУ.

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