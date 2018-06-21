Кабмін затвердив генерала СБУ Куця головою Донецької ОДА - Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив кандидатуру на посаду голови Донецької обласної державної адміністрації - генерала Служби безпеки України Олександра Куця. Про це заявив колишній голова Донецької ВЦА, призначений аудитором НАБУ Павло Жебрівський в ефірі 5 каналу, передає УНН.
"Насправді, тут секрета уже немає. Сьогодні (20 червня - ред.) Кабінет міністрів затвердив генерала СБУ Олександра Куця на цю посаду (голови Донецької ОДА - ред.). Я думаю, що найближчим часом Президент розгляне і видасть указ, і тоді буде представляти на Донеччині", - сказав він.
Нагадаємо, 14 червня Президент звільнив Жебрівського з посади голови Донецької ОДА. Згодом Президент призначив Жебрівського аудитором НАБУ.