Кабмин утвердил генерала СБУ Куця главой Донецкой ОГА - Жебривский

"На самом деле, здесь секрета уже нет. Сегодня (20 июня - ред.) Кабинет министров утвердил генерала СБУ Александра Куця на эту должность (председателя Донецкой ОГА - ред.). Я думаю, что в ближайшее время Президент рассмотрит и издаст указ, и тогда будет представлять в Донецкой области", - сказал он.

Напомним, 14 июня Президент уволил Жебривского с должности председателя Донецкой ОГА. Позже Президент назначил Жебривского аудитором НАБУ.