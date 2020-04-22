Кабмін визначив розмір допомоги по частковому безробіттю на час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Уряд встановив розмір допомоги по частковому безробіттю на період карантину - дві третини окладу, але не більше мінімальної зарплати. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Уряд встановив допомогу по частковому безробіттю на період карантину у розмірі двох третин окладу, але не більше мінімальної зарплати", - вказав він.
При цьому нардеп додав, що:
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- у разі вимушеного скорочення через карантин допомога надається територіальними органами Центру зайнятості;
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- в інших випадках роботодавцем (крім осіб, що працюють за сумісництвом).
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"Сума надається на строк скорочення діяльності плюс 30 днів після завершення карантину; роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплат у разі сплати єдиного внеску протягом шести місяців, що передують даті скорочення діяльності; роботодавець не може розривати трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога протягом періоду, що дорівнює періоду виплати", - розповів Гончаренко.
Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин до 11 травня. Його запроваджено з 12 березня, один раз він продовжувався до 24 квітня.