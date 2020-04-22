Кабмин определил размер пособия по частичной безработице на время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Правительство установило размер пособия по частичной безработице на период карантина - две трети оклада, но не больше минимальной зарплаты. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Правительство установило пособие по частичной безработице на период карантина в размере двух третей оклада, но не более минимальной зарплаты", - отметил он.
При этом нардеп добавил, что:
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- в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами Центра занятости;
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- в других случаях работодателем (кроме лиц, работающих по совместительству).
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"Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности плюс 30 дней после завершения карантина; работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности; работодатель не может расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты", - рассказал Гончаренко.
Напомним, Кабмин продлил карантин до 11 мая. Его ввели с 12 марта, один раз он продлевался до 24 апреля.