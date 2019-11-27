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Кабмін визначив кандидатури освітян, які зможуть отримувати державні стипендії

Кабмін визначив кандидатури освітян, які зможуть отримувати державні стипендії

Київ • УНН

 • 11095 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет міністрів України визначив 26 видатних освітян, які зможуть отримувати державні стипендії — тепер їхні кандидатури має затвердити Президент. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН України.

“20 видатних діячів освіти та науки претендуватимуть на отримання довічних державних стипендій і ще 6 — впродовж найближчих 2 років. Проекти Указів Президента, які дозволятимуть МОН здійснювати такі виплати, були схвалені сьогодні, 27 листопада 2019 року, під час засідання Уряду”, — сказано у повідомленні.

Наразі розмір стипендії складає 1,5 прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність — з 1 грудня 2019 року така сума становитиме 2 457 гривень.

У МОН повідомили, що претендувати на довічне отримання стипендії могли освітяни, які досягли сімдесятирічного віку. Станом на 1 листопада 2019 довічні стипендії отримують 159 осіб, стипендії терміном на два роки — 129.

Так, попередньо списки кандидатів на отримання державних стипендій надходили до Міністерства освіти і науки від Національної академії наук, національних галузевих академій наук, закладів освіти тощо. Далі МОН подав пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України, після чого проект Указу буде винесений на розгляд Президента.

Загалом стипендіатами можуть стати науковці, педагоги та науково-педагогічні працівники, які зробили вагомий внесок у розвиток науки та освіти, а також сумлінно виконували свої професійні обов’язки. Під час відбору кандидатів враховуються кількість їхніх наукових публікацій, підручників, державних нагород та почесних звань.

Як раніше повідомляв УНН, уряд перерозподілив 171,1 млн грн на зарплати для вчителів.

Нагадаємо, Зеленський заснував 350 стипендій Президента для спортсменів та їх тренерів.

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