Кабмін відсторонив голову Укртрансбезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Кабінет міністрів України відсторонив від посади голову Державної служби України з безпеки на транспорті Михайла Ноняка і призначив щодо нього службове розслідування. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає УНН.
“Уряд схвалив подання міністра інфраструктури Володимира Омеляна і прийняв рішення про відсторонення керівника ДСБТ Михайла Ноняка від займаної посади і призначив відносно нього службове розслідування”, — написав Ю.Лавренюк.
На його думку, всі факти, які виявила антикорупційна перевірка МІУ, будуть ретельно вивчені та досліджені.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що вніс подання до уряду про звільнення голови Укртрансбезпеки М.Ноняка.
Як повідомляв УНН, Кабмін затвердив держпрограму із забезпечення рівних прав жінок і чоловіків.