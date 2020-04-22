Кабмін сьогодні планує затвердити розмір допомоги по безробіттю під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку питань, зокрема, порядок надання та затвердження розміру коштів, які надаються по безробіттю під час карантину, та затвердження порядку використання коштів фонду боротьби з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний уряду.
Так, члени уряду на сьогоднішньому засіданні планують розглянути проекти постанов, зокрема про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, а також про затвердження порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Окрім того, планується розглянути проекти постанов про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення, про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.
Також урядовці планують розглянути проекти розпоряджень, зокрема, про передачу нежитлових приміщень у Києві до сфери управління Національного агентства з питань запобігання корупції.
На засіданні уряду також планують розглянути кілька законопроектів та кадрові питання.
Нагадаємо, за інформацією Мінекономіки, мінімальну допомогу по безробіттю в Україні підвищено з 650 грн до 1000 грн на фоні ситуації з коронавірусом.
Як повідомляв УНН, на засіданні уряду МОЗ пропонуватиме продовжити карантинні заходи, введені через коронавірус, в Україні до 12 травня, але з деякими послабленнями обмежень, зокрема пропонуватиметься відкриття музеїв, парків та бібліотек.