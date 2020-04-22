Кабмин сегодня планирует утвердить размер пособия по безработице во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть ряд вопросов, в частности, порядок предоставления и утверждения размера средств, предоставляемых по безработице во время карантина, и утверждение порядка использования средств фонда борьбы с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.
Так, члены правительства на заседании планируют рассмотреть проекты постановлений, в частности об утверждении размера, порядка предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина, а также об утверждении порядка использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.
Кроме того, планируется рассмотреть проекты постановлений о мерах по стабилизации цен на товары, имеющих важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения, о внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств.
Также чиновники планируют рассмотреть проекты распоряжений, в частности, о передаче нежилых помещений в Киеве в сферу управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
На заседании правительства также планируют рассмотреть несколько законопроектов и кадровые вопросы.
Напомним, по информации Минэкономики, минимальную помощь по безработице в Украине повышено с 650 грн до 1000 грн на фоне ситуации с коронавирусом.
Как сообщал УНН, на заседании правительства Минздрав будет предлагать продлить карантинные меры, введенные из-за коронавируса, в Украине до 12 мая, но с некоторыми послаблениями ограничений, в частности предлагаться открытие музеев, парков и библиотек.