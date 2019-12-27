Кабмін скасував обмеження монетизації пільг на комуналку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Кабінет міністрів України скасував обмеження монетизації пільг на комуналку, відтепер з 1 січня 2020 року кожен пільговик може перейти на готівкову форму виплат. Про це написав у своєму Telegram Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає УНН.
"Уряд скасував обмеження монетизації пільг на комунальні послуги. З 1 січня пільгові категорії українців зможуть у будь-який час перейти на готівкову грошову форму виплат на житлово-комунальні послуги. Раніше дозволялося подати заяву тільки до 15 жовтня, що було незручним для споживачів", - написав Гончарук.
Додамо, середній розмір субсидії в Україні зменшився.
Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики пояснили, чому за кожну грошову операцію, пов’язану з безготівковою монетизацією субсидій та пільг, Ощадбанк знімає комісію 0,7%.