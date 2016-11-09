Кабмін рекомендував Президенту звільнити М.Саакашвілі з посади голови Одеської ОДА (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет міністрів рекомендував Президенту України Петру Порошенко звільнити Міхеіла Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Про це журналістам повідомив міністр екології Остап Семерак, передає кореспондент УНН.
“Розглядали. Рішення ухвалили”, — зазначив він.
Нагадаємо, у понеділок 7 листопада голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.