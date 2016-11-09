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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21960 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 44063 перегляди

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2 квітня, 17:00 • 67082 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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2 квітня, 10:51 • 137624 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 200786 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196911 перегляди

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Кабмін рекомендував Президенту звільнити М.Саакашвілі з посади голови Одеської ОДА (доповнено)

Кабмін рекомендував Президенту звільнити М.Саакашвілі з посади голови Одеської ОДА (доповнено)

Київ • УНН

 • 10306 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет міністрів рекомендував Президенту України Петру Порошенко звільнити Міхеіла Саакашвілі з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Про це журналістам повідомив міністр екології Остап Семерак, передає кореспондент УНН.

“Розглядали. Рішення ухвалили”, — зазначив він.

Нагадаємо, у понеділок 7 листопада голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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