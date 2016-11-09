Кабмин рекомендовал Президенту освободить М.Саакашвили с поста председателя Одесской ОГА (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кабинет министров рекомендовал Президенту Украины Петру Порошенко освободить Михаила Саакашвили с поста председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом журналистам сообщил министр экологии Остап Семерак, передает корреспондент УНН.
"Рассматривали. Решение приняли ", - отметил он.
Напомним, в понедельник 7 ноября председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил, что подает в отставку.