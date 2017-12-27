Кабмін пропонує посилити соцзахист учасників АТО, які отримали інвалідність
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. В парламенті зареєстрований законопроект про внесення зміни до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо посилення соцзахисту військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.
Так, ініціатор внесення змін Кабінет міністрів, пропонує надавати безоплатну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, МВС України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань.
Ці послуги передбачені для категорій осіб, що визначені в пункті 11 частини другої статті 7 цього Закону, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення.
Передбачено, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.
Нагадаємо, Міністерство оборони України готове розширити та активізувати співпрацю з міністерством оборони Японії.