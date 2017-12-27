Кабмин предлагает усилить соцзащиту участников АТО, которые получили инвалидность

Так, инициатор внесения изменений Кабинет министров, предлагает предоставлять бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, МВД Украины, других центральных органов исполнительной власти и воинских формирований.

Эти услуги предусмотрены для категорий лиц, определенных в пункте 11 части второй статьи 7 настоящего Закона, стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения.

Предполагается, что этот Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Напомним, Министерство обороны Украины готово расширить и активизировать сотрудничество с министерством обороны Японии.



