Кабмин предлагает усилить соцзащиту участников АТО, которые получили инвалидность
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В парламенте зарегистрирован законопроект о внесении изменения в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защите" по усилению соцзащиты военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при непосредственном участии в АТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Верховной Рады.
Так, инициатор внесения изменений Кабинет министров, предлагает предоставлять бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, МВД Украины, других центральных органов исполнительной власти и воинских формирований.
Эти услуги предусмотрены для категорий лиц, определенных в пункте 11 части второй статьи 7 настоящего Закона, стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения.
Предполагается, что этот Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Напомним, Министерство обороны Украины готово расширить и активизировать сотрудничество с министерством обороны Японии.