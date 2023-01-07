Кабмін призначив нових тимчасових керівників у дві компанії "Нафтогазу"

Цитата

"Кабінет міністрів України змінив тимчасово виконуючих обов’язків керівників двох стратегічних підприємств Групи Нафтогаз", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника АТ «Укргазвидобування» став Олег Толмачев, який очолював дивізіон «Нафтогаз Розвідка та Видобування» Групи Нафтогаз.

Як вказують у компанії, Олег Толмачев має понад 20 років досвіду у видобуванні вуглеводнів у Північній Америці. Обіймав керівні посади у таких газодобувних компаніях у США, як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources і Montage Resources.

Виконувачем обов’язків керівника АТ «Укртрансгаз», що є оператором всіх українських підземних сховищ газу, призначено Романа Малютіна, який має понад 20 років досвіду роботи у галузі. Впродовж останніх півтора року очолював технічний департамент АТ «Укртрансгаз», повідомили у компанії.

Доповнення

Колишнього міністра Олексія Чернишова у листопаді призначили головою правління НАК “Нафтогаз України”.