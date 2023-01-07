Кабмин назначил новых временных руководителей в две компании "Нафтогаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Кабинет министров на заседании 6 января назначил новых временно исполняющих обязанности руководителей АО "Укргаздобыча" и АО "Укртрансгаз". Об этом сообщает Группа Нафтогаз, пишет УНН.
Цитата
"Кабинет министров Украины сменил временно исполняющих обязанности руководителей двух стратегических предприятий Группы Нафтогаз", - говорится в сообщении.
Детали
Временным исполняющим обязанности руководителя АО «Укргаздобыча» стал Олег Толмачев, который возглавлял дивизион «Нафтогаз Разведка и Добыча» Группы Нафтогаз.
Как указывают в компании, Олег Толмачев имеет более 20 лет опыта в добыче углеводородов в Северной Америке. Занимал руководящие должности в таких газодобывающих компаниях в США, как BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources и Montage Resources.
Исполняющим обязанности руководителя АО «Укртрансгаз», являющегося оператором всех украинских подземных хранилищ газа, назначен Роман Малютин, имеющий более 20 лет опыта работы в отрасли. В течение последних полутора лет возглавлял технический департамент АО «Укртрансгаз», сообщили в компании.
Дополнение
Бывшего министра Алексея Чернышова в ноябре назначили главой правления НАК “Нафтогаз Украины”.