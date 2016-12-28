Кабмін прийняв рішення щодо покращення харчування військових
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд схвалив постанову "Про деякі питання закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони України", яка має покращити харчування військових. Відповідне рішення прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України передає кореспондент УНН.
"До вашої уваги пропонується проект постанови КМУ "Про деякі питання закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони України",- сказав міністр оборони Степан Полторак.
За його словами прийняття даної постанови значно покращить харчування особового складу. Він додав, що документ має бути ухвалений в межах фінансування, передбаченого на наступний рік державним бюджетом.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів одноголосно схвалив запропоновані зміни до норм харчування військових, уже невдовзі Міністерство оборони розпочне закупівлі сухпайків нового зразка.