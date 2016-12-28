Кабмін прийняв рішення щодо покращення харчування військових

"До вашої уваги пропонується проект постанови КМУ "Про деякі питання закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони України",- сказав міністр оборони Степан Полторак.

За його словами прийняття даної постанови значно покращить харчування особового складу. Він додав, що документ має бути ухвалений в межах фінансування, передбаченого на наступний рік державним бюджетом.

Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів одноголосно схвалив запропоновані зміни до норм харчування військових, уже невдовзі Міністерство оборони розпочне закупівлі сухпайків нового зразка.