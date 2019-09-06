Кабмін погодив рішення про звільнення Трояна та ще 6 заступників міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. На засіданні Кабінету міністрів України, що відбулось у п’ятницю, уряд погодив рішення про звільнення семи заступників міністрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.
"Рішення про звільнення погодили стосовно Ольги Крентовської, Наталії Федорович та Миколи Шамбіри з Міністерства соціальної політики, Вадима Трояна з МВС, Олександра Терещенка з Міністерства у справах ветеранів та Геннадія Пліса з Секретаріату Кабміну", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше Кабінет міністрів України видав розпорядження про звільнення чотирьох заступників Міністра аграрної політики та продовольства України.