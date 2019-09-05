Уряд звільнив керівництво Мінагрополітики
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Кабінет міністрів України видав розпорядження про звільнення чотирьох заступників Міністра аграрної політики та продовольства України. Текст відповідних розпоряджень опублікований на Урядовому порталі, передає УНН.
Так, розпорядженням № 699-р від 4 вересня звільнено Трофімцеву Ольгу Василівну з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.
Розпорядженням № 698-р від 4 вересня звільнено Шеремету Віктора Васильовича з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України.
Розпорядженням № 697-р від 4 вересня звільнено Топчія Володимира Миколайовича з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України.
Розпорядженням № 696-р від 4 вересня звільнено Ковальову Олену Вікторівну з посади заступника Міністра аграрної політики та продовольства України.
Нагадаємо, 3 вересня уряд реорганізував низку міністерств, деякі з них перейменував. Відтак, Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики та продовольства об'єднали у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Як повідомляв УНН, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.