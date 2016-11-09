Кабмін планує сьогодні ухвалити рішення стосовно цін на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кабінет міністрів планує на сьогоднішньому засіданні ухвалити рішення про зміни принципів формування ціни на ліки. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністрів Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
За його словами, ціна на ліки в Україні буде визначатися, як середня ціна на них в 5 країнах, серед яких Польща та Угорщина.
"Ми повинні створити умови, щоб утворення ціни на ліки було справедливим. Не може бути, щоб у Польщі ціна була 50 гривень, а в Україні - 150", - зазначив Прем’єр.
Він додав, що також планується виділити 500 мільйонів гривень на компенсацію ліків від серцево-судинних захворювань, цукровий діабет 2-го типу, астми.