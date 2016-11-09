Кабмин планирует сегодня принять решение относительно цен на лекарства

По его словам, цена на лекарства в Украине будет определяться как средняя цена на них в 5 странах, среди которых Польша и Венгрия.

"Мы должны создать условия, чтобы образование цены на лекарства было справедливым. Не может быть, чтобы в Польше цена была 50 гривен, а в Украине - 150", - отметил премьер.

Он добавил, что также планируется выделить 500 млн гривен на компенсацию лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, астмы.