Кабмин планирует сегодня принять решение относительно цен на лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Кабинет министров планирует на сегодняшнем заседании принять решение об изменениях принципов формирования цены на лекарства. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
По его словам, цена на лекарства в Украине будет определяться как средняя цена на них в 5 странах, среди которых Польша и Венгрия.
"Мы должны создать условия, чтобы образование цены на лекарства было справедливым. Не может быть, чтобы в Польше цена была 50 гривен, а в Украине - 150", - отметил премьер.
Он добавил, что также планируется выделить 500 млн гривен на компенсацию лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, астмы.