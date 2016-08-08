Кабмін планує скоротити термін для рішення щодо реєстрації ліків з США та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кабінет міністрів планує скоротити термін ухвалення рішення щодо реєстрації ліків з США та ЄС. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як зазначила доповідач з цього питання, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, прийняття проекту постанови сприятиме удосконаленню держреєстрації, зокрема дозволить спростити ввезення в Україну лікарських засобів з США, ЄС, Японії, Австралії, які зареєстровані тамтешніми компетентними органами і скоротити термін щодо прийняття рішень про реєстрацію чи відмови до 10 днів.
При цьому відповідну постанову було ухвалено за умови її часткового доопрацювання.