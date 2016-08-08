Кабмин планирует сократить срок для решения по регистрации лекарств из США и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Кабинет министров планирует сократить срок принятия решения по регистрации лекарств из США и ЕС. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как отметила докладчик по этому вопросу, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, принятие проекта постановления будет способствовать совершенствованию госрегистрации, в частности позволит упростить ввоз в Украину лекарственных средств из США, ЕС, Японии, Австралии, зарегистрированных местными компетентными органами и сократить срок принятия решений о регистрации или отказе до 10 дней.
При этом соответствующее постановление было принято при условии его частичной доработки.