Кабмин планирует сократить срок для решения по регистрации лекарств из США и ЕС

Как отметила докладчик по этому вопросу, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, принятие проекта постановления будет способствовать совершенствованию госрегистрации, в частности позволит упростить ввоз в Украину лекарственных средств из США, ЕС, Японии, Австралии, зарегистрированных местными компетентными органами и сократить срок принятия решений о регистрации или отказе до 10 дней.

При этом соответствующее постановление было принято при условии его частичной доработки.