Кабмін планує напрацювати пакет законопроектів для розвитку економіки - В.Гройсман (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кабінет міністрів України планує напрацювати до початку роботи Верховної Ради пакет законопроектів для забезпечення підтримки економічного зростання. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на початку засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"До початку нової сесії парламенту ми маємо з вами напрацювати пакет законодавчих ініціатив, які нам потрібні в рамках роботи українського парламенту, для того, щоб забезпечити підтримку економічного зростання", - сказав він.
За словами В.Гройсмана, одним з таких рішень, що дозволить працювати якісно з інвестиціями, є створення офісу залучення та супроводження інвестицій.