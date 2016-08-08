Кабмин планирует разработать пакет законопроектов для развития экономики - В.Гройсман (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Кабинет министров Украины планирует разработать до начала работы Верховной Рады пакет законопроектов для обеспечения поддержки экономического роста. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в начале заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"До начала новой сессии парламента мы с вами должны разработать пакет законодательных инициатив, которые нам нужны в рамках работы украинского парламента, для того, чтобы обеспечить поддержку экономического роста", - сказал он.
По словам В.Гройсмана, одним из таких решений, которое позволит работать качественно с инвестициями, является создание офиса привлечения и сопровождения инвестиций.