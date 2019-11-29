Кабмін наступного року "оцифрує" всю територію України в 3D
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про початок тендеру на здійснення аерофотозйомки, яку планують провести у 2020 році. Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook, інформує УНН.
"Усю територію України оцифрують вже наступного року! Міжнародний тендер на здійснення такої аерофотозйомки вже оголошено. Це означає, що Україна матиме якісні й точні 3D-моделі лісових масивів, виробничих споруд, а також класифікації будівель, рослинності, ліній електромереж та багато іншого", - повідомив Прем'єр.
На думку Гончарука, вся зібрана інформація стане при нагоді в рамках запуску земельної реформи. Таким чином кадастри природних ресурсів і топографічні карти матимуть достовірні дані про території.
"Їх використовуватимуть і в проектуванні українських доріг. Це здешевить процес і зекономить час на будівництво, натомість - якість лише зросте. Завдяки аерофотозйомці можна буде ефективно зрошувати землі, що позитивно вплине на врожайність. Окрім того, держава зможе попереджати наслідки й ефективно реагувати в разі складних погодних ситуацій - затоплень, повеней, землетрусів", - зазначив очільник Кабміну.
В Уряді очікують, що аерофотозйомка територій матиме значний економічний ефект — "інвестори зможуть легко проектувати об’єкти, вкладати гроші в українську інфраструктуру".
Як повідомлялося раніше в УНН, Мінекономіки представив геопортал для боротьби з тіньовим обігом землі.