Кабмин в следующем году "оцифрует" всю территорию Украины в 3D

"Вся территория Украины оцифруют уже в следующем году! Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлен. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое", - сообщил Премьер.

По мнению Гончарука, вся собранная информация будет полезна в рамках запуска земельной реформы. Таким образом кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории.

"Их будут использовать и в проектировании украинских дорог. Это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, зато - качество только возрастет. Благодаря аэрофотосъемке можно будет эффективно орошать земли, что положительно повлияет на урожайность. Кроме того, государство сможет предупреждать последствия и эффективно реагировать в случае сложных погодных ситуаций - затоплений, наводнений, землетрясений", - отметил глава Кабмина.

В Правительстве ожидают, что аэрофотосъемка территорий будет иметь значительный экономический эффект - "инвесторы смогут легко проектировать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру".

Как сообщалось ранее в УНН, Минэкономики представило геопортал для борьбы с теневым оборотом земли.