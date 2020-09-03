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Кабмін готує рішення про допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині та Харківщині - ОПУ

Київ • УНН

 • 12839 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. На виконання завдання Президента Володимира Зеленського уряд готує рішення про допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині та Харківщині. Про це повідомляє пресслужба ОПУ, інформує УНН.

Кабмін готує рішення про допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині та Харківщині - ОПУ

"Напередодні ввечері до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вони перебувають на прямому зв’язку з Офісом Президента, надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем. Він висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині та очікує ефективного вирішення проблем постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд готує проект допомоги потерпілим у Харківській і Луганській областях.

"Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще важче. Але своєю героїчною працею вони рятують життя. Ми ж повинні бути готовими до швидкої реакції на потреби людей – насамперед до надання медичної допомоги, можливостей евакуації, а далі – фінансової та професійної підтримки, щоб допомогти людям повернутися до життя. Пильно стежу за ситуацією", – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше в УНН, пожежі на Луганщині: ДСНС повідомила про одного загиблого та двох госпіталізованих.

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