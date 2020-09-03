Кабмін готує рішення про допомогу постраждалим від пожеж на Луганщині та Харківщині - ОПУ

"Напередодні ввечері до місця стихії вирушили віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр соціальної політики Марина Лазебна. Вони перебувають на прямому зв’язку з Офісом Президента, надаючи в терміновому порядку всі деталі розвитку пожежі. Глава держави тримає ситуацію під особистим контролем. Він висловлює щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини на Луганщині та очікує ефективного вирішення проблем постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд готує проект допомоги потерпілим у Харківській і Луганській областях.

"Ми маємо давати відсіч цій стихії, бажаю наснаги всім вогнеборцям. У таку спеку в лісах працювати ще важче. Але своєю героїчною працею вони рятують життя. Ми ж повинні бути готовими до швидкої реакції на потреби людей – насамперед до надання медичної допомоги, можливостей евакуації, а далі – фінансової та професійної підтримки, щоб допомогти людям повернутися до життя. Пильно стежу за ситуацією", – зазначив Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше в УНН, пожежі на Луганщині: ДСНС повідомила про одного загиблого та двох госпіталізованих.