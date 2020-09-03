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Кабмин готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях - ОПУ

Киев • УНН

 • 12839 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. На выполнение задания Президента Владимира Зеленского правительство готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

Кабмин готовит решение о помощи пострадавшим от пожаров в Луганской и Харьковской областях - ОПУ

"Накануне вечером к месту стихии отправились вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная. Они находятся на прямой связи с Офисом Президента, предоставляя в порядке все детали развития пожара. Глава государства держит ситуацию под личным контролем. Он выражает искренние соболезнования в связи с гибелью человека в Луганской области и ожидает эффективного решения проблем пострадавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство готовит проект помощи пострадавшим в Харьковской и Луганской областях.

"Мы должны давать отпор этой стихии, желаю вдохновения всем пожарным. В такую жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей - прежде всего к оказанию медицинской помощи, возможностей эвакуации, а дальше - финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Пристально слежу за ситуацией", - отметил Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, пожары в Луганской области: ГСЧС сообщила об одном погибшем и двух госпитализированных.

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