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Кабмін дозволив АЗС підняти ціни на бензин та дизпаливо

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Кабінет міністрів України вніс зміни до Методики визначення середньої оптової ціни на бензин і дизельне паливо. Відтепер середня вартість палива розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати, передбачені зовнішньоекономічним договором у сумі 27 долар за тонну. Відповідна постанова прийнята на засіданні Кабміну 2 червня, передає кореспондент УНН.

Кабмін дозволив АЗС підняти ціни на бензин та дизпаливо

Деталі

Таким чином, Кабмін вніс зміни до державного регулювання цін на бензини автомобільні і дизельне паливо, що реалізуються через мережу автозаправних станцій. До цієї методики додані витрати на зовнішнє логістичне забезпечення та інші витрати.

За розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину і 61 копійку для дизельного палива.

Що було раніше

З 15 травня Кабінет міністрів ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо.

Доповнення

На думку експертів, тимчасове державне регулювання цін на пальне може призвести до зняття з продажу всіх нафтопродуктів та, відповідно, до погіршення якості пального, а також погіршення контролю якості.

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