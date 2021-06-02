Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо

Детали

Таким образом, Кабмин внес изменения в государственное регулирование цен на бензины автомобильные и дизельное топливо, реализуемые через сеть автозаправочных станций. К этой методики добавлены расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы.

По расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.

Что было ранее

С 15 мая Кабинет министров ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Дополнение

По мнению экспертов, временное государственное регулирование цен на горючее может привести к снятию с продажи всех нефтепродуктов и, соответственно, к ухудшению качества топлива, а также ухудшение контроля качества.



