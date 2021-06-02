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Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо

Киев • УНН

 • 21487 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Кабинет министров Украины внес изменения в Методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. Теперь средняя стоимость топлива рассчитывается с учетом затрат на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим договором в сумме 27 доллар за тонну. Соответствующее постановление принято на заседании Кабмина 2 июня, передает корреспондент УНН.

Кабмин разрешил АЗС поднять цены на бензин и дизтопливо

Детали

Таким образом, Кабмин внес изменения в государственное регулирование цен на бензины автомобильные и дизельное топливо, реализуемые через сеть автозаправочных станций. К этой методики добавлены расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы.

По расчетам, средняя оптовая цена может увеличиться на 55 копеек за литр для бензина и 61 копейку для дизельного топлива.

Что было ранее 

С 15 мая Кабинет министров ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Дополнение

По мнению экспертов, временное государственное регулирование цен на горючее может привести к снятию с продажи всех нефтепродуктов и, соответственно, к ухудшению качества топлива, а также ухудшение контроля качества.

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