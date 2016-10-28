К.Єлісєєв задекларував дві квартири і 210 тис. валютних заощаджень родини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв задекларував дві квартири у Києві, земельну ділянку, 210 тис. валютних заощаджень родини, понад 165 тис. зарплати за 2015 рік. Про це йдеться в його оприлюдненій е-декларації, передає УНН.
Одна вказана у декларації К.Єлісєєва квартира у Києві має площу 114,3 кв. м і її вартість становить 260 тис. 604 грн. Ще одна столична квартира заступника голови АП - площею 32,8 кв. м.
У декларації також зазначається земельна ділянка площею 1000 кв. м на Київщині.
Заступник голови АП задекларував і автомобіль Mini One 2012 року випуску вартістю 147 тис. 634 грн.
Вказана зарплата К.Єлісєєва становить 165 тис. 634 грн. Крім того, у декларації вказано, що заступник голови АП має 135 тис. дол. і 55 тис. євро готівкою. Його дружина - 20 тис. дол.