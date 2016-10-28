К.Елисеев задекларировал две квартиры и 210 тыс. валютных сбережений семьи

Одна указанная в декларации К.Елисеева квартира в Киеве имеет площадь 114,3 кв.м и ее стоимость составляет 260 тыс. 604 грн. Еще одна столичная квартира заместителя главы АП - площадью 32,8 кв.м.

В декларации также отмечается земельный участок площадью 1000 кв.м в Киевской области.

Заместитель главы АП задекларировал и автомобиль Mini One 2012 года выпуска стоимостью 147 тыс. 634 грн.

Указанная зарплата К.Елисеева составляет 165 тыс. 634 грн. Кроме того, в декларации указано, что заместитель главы АП имеет 135 тыс. долл. и 55 тыс. евро наличными. Его жена - 20 тыс. долл.