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К.Єлісєєв: Україна ніколи не торгувала власними територіями

К.Єлісєєв: Україна ніколи не торгувала власними територіями

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Україна ніколи не торгувала і не буде торгувати власними територіями. Про це заявив заступник глави Адміністрації Президента України Костянтин Єлісєєв, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“Україна ніколи не торгувала і не буде торгувати власними територіями. Ми хотіли би, щоб це питання не було більше предметом жодних дискусій”, — наголосив К.Єлісєєв.

Заступник голови АП прокоментував відмову Президента України Петра Порошенка відвідати сніданок, організований українським бізнесменом Віктором Пінчуком у Давосі.

“Президент чітко заявив про свою позицію, що він не збирається йти на цей сніданок. На жаль, у зв’язку з цією статтею (нещодавня публікація В.Пінчука у ЗМІ — ред.) форум, який завжди був нейтральним майданчиком для обговорення питань, перестав бути таким”, — сказав він.

Заступник голови АПУ також зазначив, що нині Україна проводить напруженні переговори в контексті мінського процесу і деокупації Криму, в тому числі налагоджуються зв’язки з новою Адміністрацією США.

Окрім того, К.Єлісєєв зазначив, що П.Порошенко на Всесвітньому економічному форумі в Давосі проводить дуже насичені і продуктивні зустрічі та переговори з лідерами держав та керівниками міжнародних організацій.

Зокрема, за його словами, П.Порошенко та генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, за його словами, домовились про подальші контакти.

“Ми отримали від Генерального секретаря ООН чіткі запевнення в тому, що він буде твердо відстоювати базові принципи та статут ООН. Зокрема, це підтримка суверенітету та територіальної цілісності незалежних держав. Те, чого нам, на жаль, не вистачало”, — зазначив заступник глави АПУ.

Окрім того, під час зустрічі з П.Порошенком голова уряду Нідерландів Марк Рютте запевнив в тому, що ратифікація голландським парламентом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС проходить належним чином, оскільки компроміси, які були досягнуті наприкінці минулого року, створюють хороші умови для ратифікації.

М.Рютте також запевнив, що Нідерланди підтримують пришвидшення надання безвізового режиму для українців.

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