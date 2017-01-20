К.Елисеев: Украина никогда не торговала собственными территориями

"Украина никогда не торговала и не будет торговать собственными территориями. Мы хотели бы, чтобы этот вопрос не был больше предметом никаких дискуссий ", - подчеркнул К.Елисеев.

Заместитель главы АП прокомментировал отказ Президента Украины Петра Порошенко посетить завтрак, организованный украинским бизнесменом Виктором Пинчуком в Давосе.

"Президент четко заявил о своей позиции, что он не собирается идти на этот завтрак. К сожалению, в связи с этой статьей (недавняя публикация В.Пинчука в СМИ - ред.) форум, который всегда был нейтральной площадкой для обсуждения вопросов, перестал быть таким ", - сказал он.

Заместитель председателя АПУ также отметил, что сейчас Украина проводит напряженные переговоры в контексте минского процесса и деоккупации Крыма, в том числе налаживаются связи с новой Администрацией США.

Кроме того, К.Елисеев отметил, что П.Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе проводит очень насыщенные и продуктивные встречи и переговоры с лидерами государств и руководителями международных организаций.

В частности, по его словам, П.Порошенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, договорились о дальнейших контактах.

"Мы получили от Генерального секретаря ООН четкие заверения в том, что он будет твердо отстаивать базовые принципы и устав ООН. В частности, это поддержка суверенитета и территориальной целостности независимых государств. То, чего нам, к сожалению, не хватало ", - отметил заместитель главы АПУ.

Кроме того, во время встречи с П.Порошенко глава правительства Нидерландов Марк Рютте заверил в том, что ратификация голландским парламентом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС проходит должным образом, поскольку компромиссы, которые были достигнуты в конце прошлого года, создают хорошие условия для ратификации.

М.Рютте также заверил, что Нидерланды поддерживают ускорение предоставления безвизового режима для украинцев.