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К.Роналду наблизився до бомбардирського рекорду Ф.Пушкаша

К.Роналду наблизився до бомбардирського рекорду Ф.Пушкаша

Київ • УНН

 • 7441 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Забивши в двох жовтневих матчах Європейської кваліфікації до ЧС-2018 п’ять м’ячів, португалець Кріштіану Роналду впритул наблизився до четвірки кращих снайперів європейських збірних усіх часів. Про це інформує сайт УЄФА, передає УНН.

У зустрічі з Андоррою (6:0) нападаючий “Реала” оформив свій перший покер у збірній Португалії, а три дні потому забив команді Фарерських островів, яку піренейці розгромили з тим же рахунком.

Португальці піднялися на друге місце в групі В, а К.Роналду з 66 голами в 135 матчах обійшов шведа Златана Ібрагімовича і влаштувався на шостому рядку в списку найкращих бомбардирів європейських збірних усіх часів.

Наступні цілі 31-річного форварда — це показники німця Герда Мюллера та ірландця Роббі Кіна, в активі яких по 68 голів. До рекордсмена угорця Ференца Пушкаша португальському гравцю не вистачає 18 голів (84).

Відзначимо, що п’ять забитих м’ячів К.Роналду припали на збірну Вірменії, по чотири — на Андорру, Естонію, Нідерланди і Швецію. Португалець забивав 33 різним командам, але жодного разу не засмутив Францію, Іспанію, Німеччину, Італію та Англію.

Примітно, що португальський бомбардир забив в 47 матчах, в 39 з яких збірна здобула перемогу при чотирьох нічиїх і чотирьох поразках.

Додамо, що боснієць Едін Джеко може стати 19-м європейцем, хто добереться до позначки в 50 голів за збірну. У матчі 10 жовтня з Кіпром він провів свій 49-й м’яч, тобто ювілейний гол може відбутися вже в найближчому поєдинку 13 листопада з греками.

Кращі снайпери Європи за всю історію:

  • Ференц Пушкаш (Угорщина/Іспанія) — 84 голи в 89 матчах;
  • Шандор Кочіш (Угорщина) — 75 голів в 68 матчах;
  • Мірослав Клозе (Німеччина) — 71 гол в 137 матчах;
  • Герд Мюллер (ФРН) — 68 голів в 62 матчах;
  • Роббі Кін (Ірландія) — 68 голів в 146 матчах;
  • Кріштіану Роналду (Португалія) — 66 голів в 135 матчах;
  • Златан Ібрагімович (Швеція) — 62 голи в 116 матчах;
  • Імре Шлоссер (Угорщина) — 59 голів в 68 матчах;
  • Давид Вілья (Іспанія) — 59 голів в 97 матчах;
  • Ян Коллер (Чехія) — 55 голів в 91 матчі;
  • Йоахім Штрайх (НДР) — 55 голів в 102 матчах;
  • Вейн Руні (Англія) — 53 голи в 115 матчах.

Як повідомляв УНН, К.Роналду визнали найкращим гравцем Європи сезону 2015/16.

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