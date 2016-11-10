К.Роналду приблизился к бомбардирскому рекорду Ф.Пушкаша

ukru
15 марта, 19:03 • 112294 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158327 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132907 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125795 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110040 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104096 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100513 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 131261 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130425 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127696 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 51433 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 36443 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 30615 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 62683 просмотра
Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

Общие потери врага в живой силе с начала года превысили 100 тысяч человек - Сырский

12:25 • 24597 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 131259 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130871 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266685 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295825 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 15106 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107821 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130425 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113642 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130802 просмотра
Актуальное
К.Роналду приблизился к бомбардирскому рекорду Ф.Пушкаша

К.Роналду приблизился к бомбардирскому рекорду Ф.Пушкаша

Киев • УНН

 • 7441 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Забив в двух октябрьских матчах Европейской квалификации к ЧМ-2018 пять мячей, португалец Криштиану Роналду вплотную приблизился к четверке лучших снайперов европейских сборных всех времен. Об этом сообщает сайт УЕФА, передает УНН.

Во встрече с Андоррой (6: 0) нападающий "Реала" оформил свой первый покер в сборной Португалии, а три дня спустя забил команде Фарерских островов, которую пиренейцы разгромили с тем же счетом.

Португальцы поднялись на второе место в группе В, а К.Роналду с 66 голами в 135 матчах обошел шведа Златана Ибрагимовича и устроился на шестой строчке в списке лучших бомбардиров европейских сборных всех времен.

Следующие цели 31-летнего форварда - это показатели немца Герда Мюллера и ирландца Робби Кина, в активе которых по 68 голов. К рекордсмену венгру Ференца Пушкаша португальском игроку не хватает 18 голов (84).

Отметим, что пять забитых мячей К.Роналду пришлись на сборную Армении, по четыре - на Андорру, Эстонию, Нидерланды и Швецию. Португалец забивал 33 различным командам, но ни разу не огорчил Францию, Испанию, Германию, Италию и Англию.

Примечательно, что португальский бомбардир забил в 47 матчах, в 39 из которых сборная одержала победу при четырех ничьих и четырех поражениях.

Добавим, что босниец Эдин Джеко может стать 19-м европейцем, кто доберется до отметки в 50 голов за сборную. В матче 10 октября с Кипром он провел свой 49-й мяч, то есть юбилейный гол может произойти уже в ближайшем поединке 13 ноября с греками.

Лучшие снайперы Европы за всю историю:

  • Ференц Пушкаш (Венгрия / Испания) - 84 гола в 89 матчах;
  • Шандор Кочиш (Венгрия) - 75 голов в 68 матчах;
  • Мирослав Клозе (Германия) - 71 гол в 137 матчах;
  • Герд Мюллер (ФРГ) - 68 голов в 62 матчах;
  • Робби Кин (Ирландия) - 68 голов в 146 матчах;
  • Криштиану Роналду (Португалия) - 66 голов в 135 матчах;
  • Златан Ибрагимович (Швеция) - 62 гола в 116 матчах;
  • Имре Шлоссер (Венгрия) - 59 голов в 68 матчах;
  • Давид Вилья (Испания) - 59 голов в 97 матчах;
  • Ян Коллер (Чехия) - 55 голов в 91 матче;
  • Йоахим Штрайх (ГДР) - 55 голов в 102 матчах;
  • Уэйн Руни (Англия) - 53 гола в 115 матчах.

Как сообщал УНН, К.Роналду признали лучшим игроком Европы сезона 2015/16.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы