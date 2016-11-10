К.Роналду приблизился к бомбардирскому рекорду Ф.Пушкаша

Во встрече с Андоррой (6: 0) нападающий "Реала" оформил свой первый покер в сборной Португалии, а три дня спустя забил команде Фарерских островов, которую пиренейцы разгромили с тем же счетом.

Португальцы поднялись на второе место в группе В, а К.Роналду с 66 голами в 135 матчах обошел шведа Златана Ибрагимовича и устроился на шестой строчке в списке лучших бомбардиров европейских сборных всех времен.

Следующие цели 31-летнего форварда - это показатели немца Герда Мюллера и ирландца Робби Кина, в активе которых по 68 голов. К рекордсмену венгру Ференца Пушкаша португальском игроку не хватает 18 голов (84).

Отметим, что пять забитых мячей К.Роналду пришлись на сборную Армении, по четыре - на Андорру, Эстонию, Нидерланды и Швецию. Португалец забивал 33 различным командам, но ни разу не огорчил Францию, Испанию, Германию, Италию и Англию.

Примечательно, что португальский бомбардир забил в 47 матчах, в 39 из которых сборная одержала победу при четырех ничьих и четырех поражениях.

Добавим, что босниец Эдин Джеко может стать 19-м европейцем, кто доберется до отметки в 50 голов за сборную. В матче 10 октября с Кипром он провел свой 49-й мяч, то есть юбилейный гол может произойти уже в ближайшем поединке 13 ноября с греками.

Лучшие снайперы Европы за всю историю:



Ференц Пушкаш (Венгрия / Испания) - 84 гола в 89 матчах;



Шандор Кочиш (Венгрия) - 75 голов в 68 матчах;



Мирослав Клозе (Германия) - 71 гол в 137 матчах;



Герд Мюллер (ФРГ) - 68 голов в 62 матчах;



Робби Кин (Ирландия) - 68 голов в 146 матчах;



Криштиану Роналду (Португалия) - 66 голов в 135 матчах;



Златан Ибрагимович (Швеция) - 62 гола в 116 матчах;



Имре Шлоссер (Венгрия) - 59 голов в 68 матчах;



Давид Вилья (Испания) - 59 голов в 97 матчах;



Ян Коллер (Чехия) - 55 голов в 91 матче;



Йоахим Штрайх (ГДР) - 55 голов в 102 матчах;



Уэйн Руни (Англия) - 53 гола в 115 матчах.



Как сообщал УНН, К.Роналду признали лучшим игроком Европы сезона 2015/16.