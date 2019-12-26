Ізраїльські літаки обстріляли об'єкти у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Літаки ВПС Ізраїлю вразили в четвер кілька цілей в секторі Газа, що належать радикальному руху ХАМАС. Це було зроблено у відповідь на атаку на єврейську державу з цієї території. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю у своєму Twitter, передає УНН.
"У відповідь на запущену раніше ввечері (25 грудня) з (сектора) Газа по ізраїльським цивільним особам ракету ВПС Ізраїлю вразили кілька терористичних цілей в Газі", - йдеться в повідомленні.
Раніше в середу армійський пресцентр поінформувала про запуск палестинськими радикалами з сектора Газа ракети по території Ізраїлю, яка була перехоплена системою ППО "Залізний купол". У попередній раз палестинські радикали піддавали ракетному обстрілу ізраїльську територію 19 грудня.