Израильские самолеты поразили объекты в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Самолеты ВВС Израиля поразили в четверг несколько целей в секторе Газа, принадлежащих радикальному движению ХАМАС. Это было сделано в ответ на атаку на еврейское государство с этой территории. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Twitter, передает УНН.
“В ответ на запущенную ранее вечером (25 декабря) из (сектора) Газа по израильским гражданским лицам ракету ВВС Израиля поразили несколько террористических целей в Газе”, — говорится в сообщении.
Ранее в среду армейский пресс-центр проинформировала о запуске палестинскими радикалами из сектора Газа ракеты по территории Израиля, которая была перехвачена системой ПВО “Железный купол”. В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 19 декабря.