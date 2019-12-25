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Сектор Газа провів ракетний обстріл території Ізраїлю

Сектор Газа провів ракетний обстріл території Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Зі сторони сектора Газа запустили в середу ввечері ракету по ізраїльській території, вона була перехоплена системою ППО “Залізний купол”. Про це повідомляється у пресцентрі Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.

“Після повідомлень про спрацювання сирен повітряної тривоги був ідентифікований запуск однієї ракети з сектора Газа по ізраїльській території. Вона була перехоплена системою ППО “Залізний купол”, — йдеться в поширеному військовими заяві.

Перед цим армійський пресцентр поінформував про спрацювання сигналів попередження про ракетний обстріл у великому місті Ашкелон на півдні Ізраїлю і районах, розташованих поблизу кордону з сектором Газа. У попередній раз палестинські радикали піддавали ракетному обстрілу ізраїльську територію 19 грудня.

Нагадаємо, ізраїльські військові повідомили про затримання 15 підозрюваних у тероризмі.

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