Сектор Газа провів ракетний обстріл території Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Зі сторони сектора Газа запустили в середу ввечері ракету по ізраїльській території, вона була перехоплена системою ППО “Залізний купол”. Про це повідомляється у пресцентрі Армії оборони Ізраїлю, передає УНН.
“Після повідомлень про спрацювання сирен повітряної тривоги був ідентифікований запуск однієї ракети з сектора Газа по ізраїльській території. Вона була перехоплена системою ППО “Залізний купол”, — йдеться в поширеному військовими заяві.
Перед цим армійський пресцентр поінформував про спрацювання сигналів попередження про ракетний обстріл у великому місті Ашкелон на півдні Ізраїлю і районах, розташованих поблизу кордону з сектором Газа. У попередній раз палестинські радикали піддавали ракетному обстрілу ізраїльську територію 19 грудня.
Нагадаємо, ізраїльські військові повідомили про затримання 15 підозрюваних у тероризмі.