Ізраїльські військові повідомили про затримання 15 підозрюваних у тероризмі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в рамках операції на Західному березі річки Йордан затримала 15 палестинців за підозрою в причетності до терористичної діяльності. Відповідне повідомлення опубліковано в понеділок на сторінці ізраїльської армії в Twitter, передає УНН.
“Протягом ночі солдати Армії оборони Ізраїлю за підтримки Служби загальної безпеки, прикордонної поліції та поліції заарештували на Західному березі 15 людина, яких розшукують за підозрою в причетності до терористичної діяльності, заворушеннях та насильницьких діях по відношенню ізраїльських цивільних осіб і солдатів”, — наголошується в повідомленні.
Додається, що всі затримані передані для проведення допитів в ізраїльську контррозвідку.
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Нагадаємо, минулого тижня, у вівторок, на території Голанських висот прозвучали сирени повітряної тривоги, попереджаючи місцевих жителів про можливі ракетні обстріли. Після чого території були обстріляни супротивником.