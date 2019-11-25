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Ізраїльські військові повідомили про затримання 15 підозрюваних у тероризмі

Ізраїльські військові повідомили про затримання 15 підозрюваних у тероризмі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в рамках операції на Західному березі річки Йордан затримала 15 палестинців за підозрою в причетності до терористичної діяльності. Відповідне повідомлення опубліковано в понеділок на сторінці ізраїльської армії в Twitter, передає УНН.

“Протягом ночі солдати Армії оборони Ізраїлю за підтримки Служби загальної безпеки, прикордонної поліції та поліції заарештували на Західному березі 15 людина, яких розшукують за підозрою в причетності до терористичної діяльності, заворушеннях та насильницьких діях по відношенню ізраїльських цивільних осіб і солдатів”, — наголошується в повідомленні.

Додається, що всі затримані передані для проведення допитів в ізраїльську контррозвідку.

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Нагадаємо, минулого тижня, у вівторок, на території Голанських висот прозвучали сирени повітряної тривоги, попереджаючи місцевих жителів про можливі ракетні обстріли. Після чого території були обстріляни супротивником.

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