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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Сектор Газа провел ракетные обстрелы территории Израиля

Сектор Газа провел ракетные обстрелы территории Израиля

Киев  •  УНН

 • 18457 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Со стороны сектора Газа запустили в среду вечером ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщается в пресс-центре Армии обороны Израиля, передает УНН.

“После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО “Железный купол”, — говорится в распространенном военными заявлении.

Перед этим армейский пресс-центр проинформировал о срабатывании сигналов предупреждения о ракетном обстреле в большом городе Ашкелон на юге Израиля и районах, расположенных вблизи границы с сектором Газа. В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 19 декабря.

Напомним, израильские военные сообщили о задержании 15 подозреваемых в терроризме.

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