Сектор Газа провел ракетные обстрелы территории Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Со стороны сектора Газа запустили в среду вечером ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол". Об этом сообщается в пресс-центре Армии обороны Израиля, передает УНН.
“После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО “Железный купол”, — говорится в распространенном военными заявлении.
Перед этим армейский пресс-центр проинформировал о срабатывании сигналов предупреждения о ракетном обстреле в большом городе Ашкелон на юге Израиля и районах, расположенных вблизи границы с сектором Газа. В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали ракетному обстрелу израильскую территорию 19 декабря.
Напомним, израильские военные сообщили о задержании 15 подозреваемых в терроризме.